Doppio vertice sull' Iran per Meloni | focus sulla sicurezza degli italiani e l' impatto sull' energia

La presidente del Consiglio ha presieduto due riunioni di governo incentrate sulla crisi in Medio Oriente, coinvolgendo anche rappresentanti di Eni e Snam. Durante gli incontri si è discusso della sicurezza degli italiani e delle implicazioni per il settore energetico. L'attenzione si è concentrata sui recenti sviluppi nella regione e sulle possibili ripercussioni sul paese.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente", con il governo e con Eni e Snam. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Al primo incontro hanno partecipato il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. La riunione "si è focalizzata sugli ultimi sviluppi della crisi, con particolare attenzione alle misure per assistere e garantire la sicurezza dei cittadini italiani presenti nelle aree coinvolte, ribadendo il massimo impegno dell'esecutivo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

