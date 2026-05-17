Meloni a von der Leyen | la deroga al Patto per la difesa va estesa all’energia
Il governo italiano ha chiesto di ampliare temporaneamente la deroga prevista dal Patto di stabilità, che finora riguardava solo le spese di difesa, anche per gli investimenti e le misure straordinarie legate all’energia. La proposta è stata avanzata durante un incontro tra i rappresentanti dei due paesi, con l’obiettivo di consentire una maggiore flessibilità nelle spese pubbliche in settori strategici. La richiesta riguarda una proroga temporanea, senza specificare una durata precisa.
«L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della “National escape clause” già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste». È quanto sottolinea la premier Giorgia Meloni in una lettera scritta alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. «L’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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