Meloni a von der Leyen | la deroga al Patto per la difesa va estesa all’energia

Il governo italiano ha chiesto di ampliare temporaneamente la deroga prevista dal Patto di stabilità, che finora riguardava solo le spese di difesa, anche per gli investimenti e le misure straordinarie legate all’energia. La proposta è stata avanzata durante un incontro tra i rappresentanti dei due paesi, con l’obiettivo di consentire una maggiore flessibilità nelle spese pubbliche in settori strategici. La richiesta riguarda una proroga temporanea, senza specificare una durata precisa.

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