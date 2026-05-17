Nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, a Modena, si è verificato un incidente lungo via Emilia, vicino a largo Porta Bologna. Un’auto ha investito alcuni pedoni sul marciapiede, causando momenti di caos e paura tra la gente presente. L’episodio si è verificato intorno alle 17:25, in una delle zone più trafficate del centro storico. Dopo l’accaduto, le autorità hanno avviato le indagini, mentre la cittadinanza si è riversata sul posto, sconvolta dall’evento.

Un pomeriggio di paura nel cuore di Modena. Sabato 16 maggio 2026, intorno alle 17:25, un’auto si è diretta verso il marciapiede di via Emilia, all’altezza di largo Porta Bologna, travolgendo alcuni pedoni e generando scene di panico in una delle zone più frequentate del centro cittadino. Secondo la prima ricostruzione, il veicolo proveniva da largo Garibaldi e procedeva a velocità sostenuta quando avrebbe improvvisamente puntato i pedoni, investendo diverse persone prima di terminare la corsa contro la vetrina di un negozio. Il bilancio aggiornato parla di 8 feriti, con 4 persone in condizioni gravi. I casi più critici riguardano una donna di 55 anni e un uomo di 52 anni: entrambi sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna e risultano ricoverati in Rianimazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meloni rompe il silenzio dopo l’auto sulla folla: la reazione furiosa degli italiani

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