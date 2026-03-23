Le parole pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in seguito all’esito del referendum rappresentano un momento di profonda riflessione politica e istituzionale. Attraverso una dichiarazione asciutta ma densa di significato la leader del governo ha voluto mettere immediatamente in chiaro la postura dell’esecutivo di fronte a un responso elettorale che non ha premiato la linea proposta dalla maggioranza. La centralità del popolo sovrano emerge come il perno attorno al quale ruota l’intera comunicazione ufficiale segnalando la volontà di non innescare prove di forza ma di accettare con maturità democratica il verdetto delle urne. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, Meloni rompe il silenzio dopo la sconfitta: le sue parole

Articoli correlati

Gerry Scotti rompe il silenzio dopo il video di Corona: le sue paroleGerry Scotti interviene pubblicamente dopo le insinuazioni circolate online negli ultimi giorni, rilanciate da Fabrizio Corona nell’ambito del...

“Le sue parole”. Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul lutto di Stefano De MartinoLa notizia della morte del padre di Stefano De Martino ha colpito nel profondo il mondo dello spettacolo e il pubblico che da anni segue il...

Referendum giustizia, Meloni: Non c’è possibilità che io mi dimetta, in nessun caso

Contenuti e approfondimenti su Referendum Meloni rompe il silenzio...

Temi più discussi: Causa ed effetto | Giorgia Meloni fa la gnorri, ma non c’è referendum che non sia politico; Blog | Manifestazione a Roma il 14 marzo per il No al referendum. E al progetto anticostituzionale del governo; Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice; Antologia degli sfondoni referendari.

Referendum, Giorgia Meloni rompe il silenzio: le sue parole (1 / 2)Referendum, Giorgia Meloni rompe il silenzio: le sue paroleReferendum, Giorgia Meloni rompe il silenzio: le sue paroleReferendum, Giorgia Meloni rompe il silenzio: le sue parole ... donna.fidelityhouse.eu

Referendum giustizia, Meloni rompe il silenzio su Instagram: Il popolo ha deciso, ma andiamo avantiLa Premier Giorgia Meloni ha commentato l’esito del referendum costituzionale sulla giustizia attraverso un ... msn.com

Ultim'ora - Referendum Giustizia: la prima proiezione di Opinio Italia per Rai facebook

REFERENDUM | Secondo quanto riporta Eligendo, ad oltre la metà delle sezioni scrutinate il NO è al 54,57%. L'affluenza al voto sfiora il 59% #ANSA x.com