Dopo il risultato del referendum, la leader politica ha adottato un nuovo approccio comunicativo, modificando il suo stile abituale. Si è mostrata più presente e disposta a confrontarsi pubblicamente, cercando di rafforzare il rapporto con l’elettorato. Questa svolta ha portato anche a una rinnovata attenzione sui toni e sui contenuti delle sue dichiarazioni. Tuttavia, alcuni osservatori hanno evidenziato come questa nuova strategia abbia evidenziato anche alcune caratteristiche del suo carattere.

La strategia comunicativa di Meloni è improvvisamente cambiata dopo il referendum; svegliatasi dal torpore relazionale, sembra ora più disponibile a “metterci la faccia”, nel tentativo di recuperare consenso. Evitare dunque qualsiasi contraddittorio pubblico e schivare le trappole mediatiche. Ridurre al minimo gaffe o scivoloni su temi caldi che potrebbero alimentare polemiche. Da aprile 2026 c’è stata un’inversione di tendenza nella strategia di comunicazione. La premier ha deciso di esporsi in prima persona. La “modesta mazzetta” e non solo: gaffe, frasi sessiste e spritz, tutto il “bestiario” di Nordio in tre anni e mezzo al governo Questa difficoltà ad accettare le critiche tradisce il suo ruolo istituzionale che invece dovrebbe trasmettere affidabilità e pacatezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni cambia strategia comunicativa dopo il referendum. Ma così emergono tutti i suoi limiti caratteriali

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Dicono referendum contro il governo, perché hanno difficoltà ad affrontare riforma di buonsenso.

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