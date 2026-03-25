Dopo la consultazione referendaria, la premier ha condiviso un video in cui appare con un maglione grigio, accompagnato da suoni naturali e immagini di una siepe. Nel filmato, il volto è senza trucco e il tono di voce risulta più dimesso rispetto a comunicazioni precedenti. Sono visibili alcuni dettagli che richiamano lo stile di influencer e personaggi noti sui social media.

Cinque i dettagli (non passati inosservati) con cui Meloni appare nel video post sconfitta referendaria ricordando la Ferragni del Pandoro Gate: il "grigio scusa", volto struccato e tono di voce dimesso, la siepe da Homer Simpson e il rumore della natura circostante. Il confronto tra Meloni e Ferrag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Meloni come Ferragni", la strategia comunicativa della premier nel video post referendum: maglione grigio, uccellini in sottofondo

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