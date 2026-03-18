In vista del referendum sulla riforma della giustizia, il governo ha diffuso un video tutorial che mostra come compilare la scheda elettorale, con l’indicazione esplicita di mettere una croce sul sì. La campagna di comunicazione si concentra sulla chiamata alle urne prevista per il 22 e 23 marzo, con orari di voto dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. È richiesto di presentare documento di identità e tessera elettorale ai seggi.

“Cari italiani il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia: si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, presentandosi ovviamente al seggio elettorale con un documento di identità e con la tessera elettorale”. Così Giorgia Meloni ha dato seguito al suo pressing comunicativo in vista del Referendum. Un video social in cui la presidente del Consiglio propone una sorta di “tutorial” al voto, mostrando anche un fac simile della scheda elettorale e facendo vedere una X segnata con la matita sul Sì. “Questa – dice – è la scheda che troverete al seggio, ed è abbastanza semplice, se volete, come spero, confermare la riforma costituzionale della giustizia, dovete mettere una croce sul Sì” Trento, Mussolini resta cittadino onorario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni e l’insistenza comunicativa in vista del voto per il Referendum, pubblica un “tutorial” con la scheda elettorale: “Mettete una croce sul Sì”

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