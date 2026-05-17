La presidente del consiglio ha annullato la visita a Cipro e è rientrata in Italia, decidendo di recarsi a Modena insieme al presidente della Repubblica per visitare i feriti dell’attacco. La città è rimasta profondamente scossa dall’evento e le autorità hanno espresso solidarietà alle vittime. Il procuratore ha dichiarato che l’intento dell’attacco appare evidente e chiaro. Le istituzioni italiane hanno mostrato una presenza forte e vicina alla comunità colpita, nel momento di massima emergenza.

Modena è ferita al cuore. Un Paese intero è sotto choc. Ma lo Stato c’è: e dalle istituzioni arriva un segnale potente di fronte a un orrore che ha sconvolto una nazione. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato d’urgenza la sua agenda internazionale, annullando la visita ufficiale a Cipro e il bilaterale con il presidente della Repubblica cipriota per fare immediato rientro in Italia. Meloni annulla la visita a Cipro: con Mattarella andrà dai feriti di Modena. Insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la premier si recherà all’Ospedale di Baggiovara per far visita ai feriti, in un gesto che non è un mero atto formale, ma la testimonianza di una profonda vicinanza di un Paese unito nel dolore a una comunità ferita da quello che si delinea come un deliberato e brutale atto di ferocia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni annulla la visita a Cipro e rientra in Italia: andrà a Modena con Mattarella dai feriti. Il procuratore: chiaro e evidente l’intento di colpire (video)

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