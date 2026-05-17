Meloni annulla l’incontro a Cipro e rientra in Italia | la premier dai feriti di Modena insieme a Mattarella
La presidente del Consiglio ha annullato la visita ufficiale prevista a Cipro per tornare in Italia. La decisione è arrivata dopo un momento di tensione legato a un incidente avvenuto a Modena, dove sono rimaste ferite alcune persone. La premier si è unita al Capo dello Stato durante la visita a un’area colpita dal fatto di cronaca, senza partecipare all’incontro programmato all’estero. La cancellazione dell’appuntamento con le autorità cipriote è stata comunicata ufficialmente.
Cambio di agenda per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha deciso di modificare il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro per recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La premier, che ieri ha partecipato all’Europa Gulf Forum a Navarino in Grecia, era attesa per un incontro bilaterale a Nicosia con il presidente cipriota, Nikos Christodoulid?s. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier andranno in Emilia per fare visita alle persone investite che hanno riportato le ferite più gravi, dopo che ieri un 31enne, Salim El Koudri, si è lanciato con la sua auto a folle velocità sui passanti nelle vie del centro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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