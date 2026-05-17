Meloni annulla l’incontro a Cipro e rientra in Italia | la premier dai feriti di Modena insieme a Mattarella

La presidente del Consiglio ha annullato la visita ufficiale prevista a Cipro per tornare in Italia. La decisione è arrivata dopo un momento di tensione legato a un incidente avvenuto a Modena, dove sono rimaste ferite alcune persone. La premier si è unita al Capo dello Stato durante la visita a un’area colpita dal fatto di cronaca, senza partecipare all’incontro programmato all’estero. La cancellazione dell’appuntamento con le autorità cipriote è stata comunicata ufficialmente.

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