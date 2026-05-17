Meloni abbraccia il cittadino eroe | Vita normale che diventa un esempio

La premier ha incontrato il cittadino che ha tentato di fermare un uomo coinvolto in un episodio di investimento in centro città. L'uomo ha raccontato di aver cercato di bloccare l’autore dell’episodio poco dopo che si era verificato, uscendo dall’ospedale locale. La sua reazione è stata descritta come un esempio di vita normale che diventa un esempio pubblico. La premier ha commentato con parole di riconoscimento l’azione compiuta dal cittadino, sottolineando come questa vicenda dimostri che l’Italia non è morta.

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AGI - "Ho fatto vedere che l'Italia non è morta". L'ha detto con la voce rotta dall'emozione Luca Signorell i, il cittadino eroe che per primo ha tentato di bloccare il 30enne che ieri ha investito una decina di passanti in centro a Modena all'uscita dall'ospedale Baggiovara. L'uomo, ferito alla testa con un coltello impugnato dall'aggressore, ha incontrato brevemente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni che l'hanno ringraziato per il gesto eroico. La premier ha abbracciato Signorelli, secondo quanto riferito dai presenti all'incontro. L'ha definito "un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora" di fronte ad una scena che "sembrava degna di Gaza", ha detto Signorelli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni abbraccia il cittadino eroe: "Vita normale che diventa un esempio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Martial Master Ambushes Arrogant Bandits, Subdues Them, Rules Snow Wolf Valley Sullo stesso argomento Leggi anche: Meloni abbraccia il cittadino eroe: "Vita normale che fiventa un esempio" Leggi anche: Il cittadino eroe: "Gesto doveroso. Ho dimostrato che l'Italia non è morta"