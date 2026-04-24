Il presidente della Commissione Europea ha dichiarato che, nonostante ci siano 95 miliardi di euro disponibili dall'Unione Europea per progetti energetici, i programmi attuali prevedono 300 miliardi di euro destinati agli investimenti nel settore energia. La discussione sul possibile stop al Patto di Stabilità ha ricevuto attenzione, ma le risorse finanziarie per l'energia rimangono comunque elevate. La cifra complessiva include fondi provenienti da diversi programmi europei.

Dagli attuali programmi europei "sono stati messi a disposizione 300 miliardi diponibili per gli investimenti in energia. Novantacinque miliardi non sono stati ancora investiti, quindi invito tutti i Paesi membri a farlo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in conferenza stampa rispondendo sulla richiesta di alcuni Paesi Ue di scorporare le spese dal Patto, o sospenderlo. Lo stop al Patto "può essere attivata solo in caso di severa congiuntura economica. Per fortuna, questo non è il caso. Ma monitoriamo la situazione, e l'Ecofin discuterà eventuali misure", ha aggiunto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Von der Leyen, 'stop al Patto? Ci sono 95 miliardi per energia dall'Ue'

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