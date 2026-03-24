Giustizia troppo lenta | risarcimento da 7.000 euro per un processo durato 17 anni

Attesa infinita davanti ai giudici amministrativi, per la Corte di Cassazione si tratta di un caso di processo-lumaca che merita un riconoscimento economico: stabilito un indennizzo di 7.000 euro in favore della ricorrente, “a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo intentato nel lontano 1994”. La vicenda giudiziaria della donna, assistita dall'avvocato Ugo Giurato, inizia con in un ricorso presentato al Tar del Lazio per il conseguimento di una qualifica superiore. Quel primo grado di giudizio, però, ha conosciuto una lentezza burocratica tale da trasformarsi in un caso emblematico di "legge Pinto", la normativa che consente ai cittadini di chiedere un risarcimento per i processi troppo lunghi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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