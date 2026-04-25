Anniversario della Liberazione nel segno della Costituzione e della pace

Oggi Verona ha commemorato l’81° anniversario della Liberazione, un evento che richiama la fine del regime fascista e l’inizio della Repubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali, con momenti dedicati alla memoria e alla riflessione sui valori della Costituzione. La giornata ha visto anche interventi e attestazioni di rispetto per il percorso di libertà e democrazia.

Verona ha celebrato oggi, 25 aprile, l'81° anniversario della Liberazione, un momento che ha unito la memoria storica alla riflessione civile collettiva. La città ha voluto ricordare con forza il proprio ruolo di primo piano nella lotta al nazifascismo, testimoniato dalla Medaglia d’Oro al Valor.🔗 Leggi su Veronasera.it 25 APRILE A TERAMO, COMMOSSO RICORDO DI MARIA LUIGIA MASSIMI E IL RICHIAMO AI VALORI Notizie correlate Leggi anche: VIDEO Ragazzi in marcia nel segno della Pace e della solidarietà "Festa della Costituzione - 80° anniversario della Repubblica e dell'Assemblea Costituente"In occasione dell'80° Anniversario della Repubblica e dell’Assemblea Costituente, l'associazione giovanile Generatio PRS ODV, con la collaborazione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione; Pistoia celebra il 25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione; 25 aprile 2026 - 81° Anniversario della Liberazione; Sabato l’81° anniversario della Liberazione / Notizie / Novità / Homepage. A Sassari una cerimonia nell’anniversario della LiberazioneA Sassari si è svolta una cerimonia istituzionale per l’anniversario della Liberazione con la partecipazione di autorità e cittadini. sassarioggi.it Castiglion Fiorentino celebra l’81° Anniversario della LiberazioneLa giornata si è aperta con la tradizionale deposizione dei mazzi di fiori da parte del Sindaco Mario Agnelli nei presso degli undici monumenti ... lanazione.it Studio 100. . Anche Taranto ha celebrato questa mattina l’anniversario della Liberazione d’Italia Durante la cerimonia ufficiale, è stata deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti, in Piazza della Vittoria. Il servizio di Maria Cristina Mastrangelo - facebook.com facebook Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione x.com