Una manifestazione per ricordare Melissa Bassi | tra memoria inclusione e solidarietà
Martedì 19 maggio 2026, alle 10:30, presso l’Ip Ss Morvillo Falcone – Bassi di Brindisi, si svolgerà l’evento commemorativo intitolato “Ricordando Melissa”. La manifestazione si concentra sul ricordo di Melissa Bassi, coinvolgendo studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni. L’iniziativa intende mantenere viva la memoria della studentessa e promuovere temi come l’inclusione e la solidarietà. L’appuntamento si svolge in una scuola che porta i nomi di due figure di grande rilievo nel campo della lotta alla criminalità e della legalità.
BRINDISI - Si terrà martedì 19 maggio 2026, a partire dalle ore 10:30, presso l’Ipss Morvillo Falcone – Bassi di Brindisi, l’evento commemorativo “Ricordando Melissa”.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di una giovane vita spezzata troppo presto, trasformando il dolore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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