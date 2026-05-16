Una manifestazione per ricordare Melissa Bassi | tra memoria inclusione e solidarietà

Martedì 19 maggio 2026, alle 10:30, presso l’Ip Ss Morvillo Falcone – Bassi di Brindisi, si svolgerà l’evento commemorativo intitolato “Ricordando Melissa”. La manifestazione si concentra sul ricordo di Melissa Bassi, coinvolgendo studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni. L’iniziativa intende mantenere viva la memoria della studentessa e promuovere temi come l’inclusione e la solidarietà. L’appuntamento si svolge in una scuola che porta i nomi di due figure di grande rilievo nel campo della lotta alla criminalità e della legalità.

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