Mediterraneo | l’alleanza per blindare i confini contro i flussi

Nell’area del Mediterraneo si discute di un’alleanza volta a rafforzare la sorveglianza dei confini e contenere i flussi migratori. Al centro delle tensioni ci sono le possibili ripercussioni della guerra in Medio Oriente, che potrebbero aumentare le partenze e le traversate irregolari. Durante il vertice di Roma, il ministro dell’interno ha annunciato che presenterà nuove misure tecniche per migliorare i controlli e la cooperazione tra i paesi della regione. La discussione si concentra anche sulla condivisione delle informazioni e sulle operazioni di pattugliamento congiunte.

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? Punti chiave Come influenzerà la guerra in Medio Oriente i confini mediterranei?. Quali misure tecniche proporrà Piantedosi durante il vertico di Roma?. Perché l'attivazione del Regolamento UE sulle crisi è ora necessaria?. Come agiranno i quattro Paesi per bloccare i trafficanti di esseri umani?.? In Breve Vertice tecnico Piantedosi a Roma previsto per il 17 giugno 2026.. Strategia basata sulla Dichiarazione di Chisinau del 15 maggio scorso.. Possibile attivazione del Regolamento UE sulle situazioni di crisi e forza maggiore.. Obiettivo prevenire una nuova crisi migratoria su scala simile al 2015.. Il Presidente della di Cipro e i leader di Grecia, Italia e Malta hanno definito una strategia congiunta per blindare i confini mediterranei in risposta alle crescenti tensioni militari in Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mediterraneo: l’alleanza per blindare i confini contro i flussi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Difesa dei confini: l’asse mediterraneo per bloccare i flussi? Cosa sapere Italia, Grecia, Cipro e Malta definiscono l'asse migratorio ad Agia Napa. Energia, l’Italia punta all’Azerbaigian per blindare i flussiDurante l’assemblea della 76esima edizione di Federalberghi, la premier Giorgia Meloni ha delineato un quadro di gestione delle crisi globali che... L’Atlantico si allarga e gli europei incolpano Donald Trump. Ma il vero problema dell’Alleanza è strutturale: il Vecchio Continente ha perso centralità nei calcoli strategici americani. @GeorgeBeebe13 nel numero in edicola, Lo scisma d'Occidente x.com Quanto del contenuto di FotP ti perderai se formi Bisanzio invece di iniziare come loro? reddit Dall’Islanda al Golfo, così il Mediterraneo ridisegna le priorità dell’Alleanza Atlantica. Parla Calovini (FdI)Sta maturando, dall’Islanda ai Paesi del Golfo, una nuova consapevolezza, spiega a Formiche.net il membro della commissione esteri della Camera e della delegazione italiana presso l’assemblea parlamen ... formiche.net Nato, alla Camera al via il Seminario gruppo Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare dell’Alleanza. Cesa: Comunità Atlantica agisca unitaROMA - Al via oggi, presso l’Aula dei Gruppi della Camera dei deputati, i lavori del Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM), un ... lopinionista.it