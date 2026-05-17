Mediterraneo | l’alleanza per blindare i confini contro i flussi

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’area del Mediterraneo si discute di un’alleanza volta a rafforzare la sorveglianza dei confini e contenere i flussi migratori. Al centro delle tensioni ci sono le possibili ripercussioni della guerra in Medio Oriente, che potrebbero aumentare le partenze e le traversate irregolari. Durante il vertice di Roma, il ministro dell’interno ha annunciato che presenterà nuove misure tecniche per migliorare i controlli e la cooperazione tra i paesi della regione. La discussione si concentra anche sulla condivisione delle informazioni e sulle operazioni di pattugliamento congiunte.

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? Punti chiave Come influenzerà la guerra in Medio Oriente i confini mediterranei?. Quali misure tecniche proporrà Piantedosi durante il vertico di Roma?. Perché l'attivazione del Regolamento UE sulle crisi è ora necessaria?. Come agiranno i quattro Paesi per bloccare i trafficanti di esseri umani?.? In Breve Vertice tecnico Piantedosi a Roma previsto per il 17 giugno 2026.. Strategia basata sulla Dichiarazione di Chisinau del 15 maggio scorso.. Possibile attivazione del Regolamento UE sulle situazioni di crisi e forza maggiore.. Obiettivo prevenire una nuova crisi migratoria su scala simile al 2015.. Il Presidente della di Cipro e i leader di Grecia, Italia e Malta hanno definito una strategia congiunta per blindare i confini mediterranei in risposta alle crescenti tensioni militari in Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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