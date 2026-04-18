Durante l’assemblea della 76ª edizione di Federalberghi, la premier ha parlato di come l’Italia stia cercando di rafforzare i propri approvvigionamenti energetici puntando anche sull’Azerbaigian, in risposta alle sfide legate alle crisi globali. La discussione si è concentrata sulla gestione dei flussi energetici e sulla necessità di garantire la stabilità del sistema sociale italiano in un contesto internazionale complesso.

Durante l’assemblea della 76esima edizione di Federalberghi, la premier Giorgia Meloni ha delineato un quadro di gestione delle crisi globali che impatta direttamente sulla stabilità dei flussi energetici e sulla resilienza del sistema sociale italiano. Mentre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, aggravate dall’annuncio dell’Iran circa la possibile chiusura dello stretto di Hormuz, richiedono una vigilanza costante, l’Italia punta a consolidare i propri approvvigionamenti attraverso nuove missioni diplomatiche, come quella prevista in Azerbaijan tra due settimane. La strategia energetica tra Algeria e il nuovo asse con l’Azerbaigian. Garantire la continuità delle risorse fondamentali per l’economia nazionale è il fulcro della politica estera attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, l’Italia punta all’Azerbaigian per blindare i flussi

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