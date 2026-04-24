Difesa dei confini | l’asse mediterraneo per bloccare i flussi

Italia, Grecia, Cipro e Malta si sono incontrate ad Agia Napa per definire un accordo sul controllo dei confini nel Mediterraneo. L’obiettivo principale è coordinare le strategie di prevenzione dei flussi migratori, in risposta al conflitto in Medio Oriente che ha contribuito ad aumentare le partenze via mare. Durante la riunione sono stati condivisi strumenti e misure per monitorare le rotte e rafforzare le frontiere marittime interessate.

? Cosa sapere Italia, Grecia, Cipro e Malta definiscono l'asse migratorio ad Agia Napa.. Il coordinamento tecnico mira a prevenire nuovi flussi causati dal conflitto in Medio Oriente.. Ad Agia Napa, i vertici di Italia, Grecia, Cipro e Malta hanno definito una strategia coordinata per bloccare i flussi migratori incontrollati, puntando a evitare il collasso dei sistemi nazionali nel 2015. La dichiarazione congiunta emersa dopo la riunione informale dei membri del Consiglio Europeo stabilisce un asse diretto tra i quattro Paesi mediterranei. L’obiettivo dichiarato è la prevenzione di una nuova crisi migratoria attraverso la gestione congiunta delle frontiere esterne dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa dei confini: l’asse mediterraneo per bloccare i flussi Notizie correlate Meloni e Rama: l’accordo strategico per bloccare i flussi migratoriA Palazzo Chigi, la premier Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama hanno definito oggi i nuovi pilastri della cooperazione tra i due Paesi,... Leggi anche: Roberto Vannacci, gli obiettivi: remigrazione, difesa dei confini e opposizione alle armi per Kiev Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ucraina nell’UE entro il 2027: sì, no, come? Nodi e scenari spiegati in 5 grafici; Remigrazione e difesa dell'Occidente: la piazza (semivuota) dei Patrioti a Milano. Salvini propone il permesso di soggiorno a punti; Meloni riceve Rama. Flash mob di protesta; I Patrioti riuniti a Milano spingono per la remigrazione, Salvini contro l'Ue apre al petrolio russo. Terrorismo, Di Maio: Ue si svegli, serve piano europeo per difesa dei confiniL’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista al ministro degli Esteri Luigi Di Maio: Negli ultimi 5 anni in Europa abbiamo subito 30 attacchi terroristici, 300 morti, credo sia arrivato il momento di ... affaritaliani.it L’Ucraina siamo noi. Perché il Foglio ha scelto di avere ogni giorno da quattro anni la difesa di Kyiv in prima paginaCosa vuol dire mai più? Cosa vuol dire che l’Ucraina siamo noi? E perché tenerla per quattro anni lì, ogni giorno, in prima pagina? Diceva Piero Calamandrei che la libertà è come l’aria: ci si accorge ... ilfoglio.it Per chi fosse interessato/a alle forme di difesa civile come il Servizio Civile https://www.antennedipace.org/2026/04/23/corpi-civili-di-pace-italiani-e-listituzione-di-un-dipartimento-per-la-difesa-civile-nonviolenta/ #scegliamolapace - facebook.com facebook Spese per la difesa, governo diviso. Meloni preme in Ue per lo scorporo, Giorgetti vuole tagliarle. Il nodo dell'aumento dei costi x.com