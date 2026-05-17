Kylian Mbappé viene riconosciuto come uno dei più talentuosi calciatori della sua generazione, secondo quanto riportato da un quotidiano sportivo. Tuttavia, si parla anche di un suo possibile ruolo di elemento destabilizzante all’interno delle squadre in cui ha giocato. La narrazione si concentra su come la presenza del giocatore possa influenzare gli ambienti di lavoro degli allenatori e la dinamica interna delle squadre, con alcuni commentatori che ipotizzano come questa influenza possa aver contribuito a determinate difficoltà o insuccessi.

L’Équipe scrive che Kylian Mbappé è indiscutibilmente uno dei migliori giocatori della sua epoca, ma potrebbe finire per diventare il miglior alibi dei suoi allenatori quando, tra anni, spiegheranno perché i loro spogliatoi sono esplosi e perché i trofei più importanti non sono arrivati. Già ai tempi del Paris Saint-Germain, tra il 2017 e il 2024, tutto ruotava attorno a lui: polemiche, strategie comunicative, stati d’animo e perfino silenzi. A Madrid, in un contesto dove il peso dell’ambiente e della dirigenza è paragonabile, la storia si starebbe ripetendo. Nell’ultima gara in casa al Bernabeu la stella francese ha ricevuto fischi su fischi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé, l’uomo che rende più fragile tutto ciò che lo circonda (al di là dei meriti tecnici)

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