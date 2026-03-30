A Raute è stato istituito un divieto di sosta che ha complicato la vita dei residenti, i quali lamentano una presenza maggiore di agenti di polizia rispetto al centro città. La questione era già stata segnalata sei anni fa, nel 2020, ma da allora la situazione non si è risolta e, al contrario, sembra essere peggiorata.

Mi ritrovo a scrivere di questa storia dopo ben sei anni. Avevo già fatto una segnalazione sullo stesso argomento nel 2020 e oggi la situazione non solo non è cambiata, ma è peggiorata. Nel 2020, in piena emergenza Covid, qualche buon tempone spalleggiato da qualcuno che ha avuto accesso rapido all'ufficio del territorio, durante un periodo cosi difficile e pieno di emergenze, ha richiesto che la via Segnano, nel rione di Raute, venisse resa a divieto di sosta. In pieno agosto e in un tempo record di due giorni La cosa assurda è, non la richiesta, perché si sa, di gente strana ne è piena il mondo, ma chi l'ha accolta. In un rione come Raute, che si estende sopra la ciclabile, un rione fatto di case antiche senza accesso auto e senza aree di parcheggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - A Raute è spuntato un divieto di sosta che rende impossibile la vita dei residenti: "Più vigili da noi che in centro"

Articoli correlati

Auto senza assicurazione parcheggiata in divieto di sosta, i vigili la sequestrano e scoprono che è dell’assessoreA Viareggio i vigili sequestrano una Bmw senza assicurazione e in divieto e solo al controllo scoprono che appartiene all’assessore alla Polizia...

Deepfake, individuato il responsabile dei manifesti che hanno reso impossibile la vita ad AriannaÈ stato individuato l’autore dei manifesti che avevano reso la vita impossibile ad Arianna, 19enne foggiana.