May Days | trionfo tecnico della Zona lucchese nel soccorso vitale

Durante le gare dei May Days, la squadra della Zona lucchese ha ottenuto un risultato importante nel settore del soccorso vitale. La competizione ha presentato diverse prove tecniche che hanno messo alla prova le capacità dei partecipanti. La squadra ha dimostrato abilità specifiche durante le fasi più complesse della gara, contribuendo al proprio successo. Le prove tecniche sono state decisive per assicurare il podio alla squadra, che si è distinta per precisione e rapidità di intervento.

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? Punti chiave Come hanno fatto i soccorritori a vincere la prova più difficile?. Quali prove tecniche hanno garantito il podio alla Zona lucchese?. Perché i volontari hanno scelto di gareggiare nonostante il lutto?. Come hanno onorato la memoria di Stefano Baiocchi durante le simulazioni?.? In Breve Partecipazione di Croce Verde Lucca, Ponte a Moriano e Porcari ai May Days.. Secondo posto nella prova autisti e terzo nella prova pediatrica P-BLS.. Risultati ottenuti il 15 e 16 maggio a Foiano della Chiana.. Vittoria dedicata alla memoria del volontario Stefano Baiocchi.. I volontari della Zona lucchese hanno conquistato i vertici ai May Days di Foiano della Chiana, chiudendo le competizioni di venerdì 15 e sabato 16 maggio con una serie di piazzamenti di rilievo nelle prove tecniche più impegnative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - May Days: trionfo tecnico della Zona lucchese nel soccorso vitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serie B1 Girone A : il punto a 1 giornata dalla fine Sullo stesso argomento Ragusa, soccorso tecnico nel dirupo: salvato un cane tra i rovi? Cosa scoprirai Come hanno fatto i vigili del fuoco a raggiungere il cane? Quali tecniche specifiche hanno permesso il salvataggio nel dirupo? Come... Samb, trionfo vitale al Riviera: Eusepi spacca il digiunoLa Samb ha spezzato un digiuno che durava da quasi sette mesi, superando il Pontedera per 2-1 al Riviera delle Palme.