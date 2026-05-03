Ragusa soccorso tecnico nel dirupo | salvato un cane tra i rovi

I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un cane rimasto intrappolato in un dirupo ricoperto di rovi. Utilizzando tecniche di calata e sistemi di sicurezza, sono riusciti a raggiungere l’animale e a portarlo in salvo. L’intervento si è svolto in una zona impervia, dove l’accesso è stato possibile grazie a corde e imbragature. Il cane è stato poi affidato alle cure di un servizio veterinario.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i vigili del fuoco a raggiungere il cane?. Quali tecniche specifiche hanno permesso il salvataggio nel dirupo?. Come è stato possibile risalire subito ai proprietari del cucciolo?. Perché quel sentiero di contrada Serra rappresenta un pericolo costante?.? In Breve Intervento tecnico SAF dei vigili del fuoco in contrada Serra domenica 3 maggio 2026.. Identificazione rapida del cane tramite microchip per il ricongiungimento con i proprietari.. Presenza della polizia locale per il monitoraggio delle manovre in scarpata.. Autorità locali monitoreranno la sicurezza dei sentieri agricoli della provincia di Ragusa.. I vigili del fuoco hanno salvato un piccolo cane rimasto intrappolato in un dirupo a Ragusa, in contrada Serra, durante il primo pomeriggio di questa domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa, soccorso tecnico nel dirupo: salvato un cane tra i rovi Notizie correlate Escursionista salvato nel dirupo. Soccorso anche un centauroI tecnici del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna il primo maggio sono stati impegnati nell’ evacuazione di un motociclista caduto lungo il... Leggi anche: Lezzeno, cade con la moto giù nel dirupo ma resta appeso nel vuoto: salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Vigili del Fuoco Ragusa: in 7 lasciano il servizio attivo dopo 35 anni. Ragusa. Il nuovo ospedale entra nel vivo. Apre il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo IINel frattempo gli spazi lasciati all’ospedale Civile si stanno riempiendo per ospitare la Guardia Medica di Ragusa, attualmente ubicata in piazza Igea. Attivo da domani anche il Punto di Pronto ... quotidianosanita.it Soccorso a Comiso: ferito recuperato in una scarpataIntervento dei Vigili del Fuoco per un soccorso a Comiso: persona ferita recuperata con tecniche SAF in contrada Petraro e trasportata a Ragusa. quotidianodiragusa.it