Samb trionfo vitale al Riviera | Eusepi spacca il digiuno

La squadra locale ha vinto una partita casalinga contro il Pontedera con il punteggio di 2-1, interrompendo una serie di risultati negativi che durava quasi sette mesi. La gara si è giocata al Riviera delle Palme, e uno dei giocatori ha segnato un gol decisivo, rompendo il digiuno di vittorie. Questa vittoria rappresenta un momento importante per la formazione, che cercava di risollevare le proprie sorti in campionato.

La Samb ha spezzato un digiuno che durava da quasi sette mesi, superando il Pontedera per 2-1 al Riviera delle Palme. Il trionfo casalingo offre una boccata d’ossigeno fondamentale nella lotta alla salvezza, in un momento in cui la classifica vede i rossoblù fermi a 34 punti, staccati di tre lunghezze dal terzo posto occupato dalla Torres (36). L’atmosfera allo stadio è stata carica di emotività prima del fischio d’inizio. La comunità ha ricordato Paolo Pignotti, tifoso storico scomparso proprio in questa settimana, con un minuto di silenzio. Un tributo collettivo si è poi concentrato sulla memoria di Matteo Brandimarti, l’undicenne vittima di un tragico incidente in una vasca idromassaggio di un hotel.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samb, trionfo vitale al Riviera: Eusepi spacca il digiuno Notizie correlate Parigi-Roubaix U23: Donati spacca il digiuno italiano col trionfoIl tricolore torna a sventolare sul gradino più alto del ciclismo giovanile francese. La Samb torna al successo, Guidonia espugnata. Un gol di Eusepi porta punti preziosissimiguidonia montecelio 0 sambenedettese 1 MONTECELIO (3-5-2): Avella 6; Mulé 6, Frascatore 6, Esempio 6; Viteritti 6 (11’ st Zappella 5,5), Tessiore 6,... Contenuti e approfondimenti Samb, boccata d’ossigeno: finalmente si torna a vincere al RivieraSERIE C - Eusepi e Candellori firmano il successo vitale contro il Pontedera Dopo quasi sette mesi la Samb torna alla vittoria con il Pontedera per 2-1 contro una squadra, però, già matematicamente re ... youtvrs.it Samb, impresa sfiorata: fermato l'Arezzo capolista al Riviera. Annullato un gol a Eusepi nel finaleSAN BENEDETTO La Samb non compie l’impresa con l’Arezzo e alla fine porta a casa un pareggio che serve a ben poco alla sua precaria classifica. Infatti, complice il riposo che dovrà osservare nel ... corriereadriatico.it