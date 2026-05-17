Maxi piano di controllo in città | identificati in 200 e raffica di sanzioni

Da anteprima24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato un ampio piano di controlli in città. Durante le operazioni sono state identificate circa 200 persone e sono state emesse numerose sanzioni amministrative. L’obiettivo principale è prevenire e contrastare reati legati al patrimonio e altre forme di illegalità presenti nel territorio. Le attività sono state svolte in diverse zone della città, con particolare attenzione alle aree più frequentate dalla cittadinanza.

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Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’attività preventiva e repressiva viene condotta attraverso mirati servizi di controllo del territorio. Nel corso di tali attività, nella serata di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno svolto, un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato principalmente nel Comune capoluogo. Le pattuglie impiegate hanno proceduto con una serie di controlli eseguiti in tutte le aree sensibili della città: piazza Kennedy, ove sono stati identificati oltre trenta cittadini stranieri, tutti muniti di documenti in corso di validità; la stazione degli autobus e il centro cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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