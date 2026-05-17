Maxi piano di controllo in città | identificati in 200 e raffica di sanzioni

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato un ampio piano di controlli in città. Durante le operazioni sono state identificate circa 200 persone e sono state emesse numerose sanzioni amministrative. L’obiettivo principale è prevenire e contrastare reati legati al patrimonio e altre forme di illegalità presenti nel territorio. Le attività sono state svolte in diverse zone della città, con particolare attenzione alle aree più frequentate dalla cittadinanza.

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Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’attività preventiva e repressiva viene condotta attraverso mirati servizi di controllo del territorio. Nel corso di tali attività, nella serata di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno svolto, un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato principalmente nel Comune capoluogo. Le pattuglie impiegate hanno proceduto con una serie di controlli eseguiti in tutte le aree sensibili della città: piazza Kennedy, ove sono stati identificati oltre trenta cittadini stranieri, tutti muniti di documenti in corso di validità; la stazione degli autobus e il centro cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi piano di controllo in città: identificati in 200 e raffica di sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ordinary guy awakens time superpower, controlling life and death of all billionaires Sullo stesso argomento Stretta della polizia locale in città: raffica di sanzioni e daspo a NovaraSettimana intensa di interventi a Novara: multe per ubriachezza molesta, droga, disturbo e commercio abusivo. Novara, stretta della polizia locale: raffica di sanzioni e daspo in cittàSettimana intensa di interventi a Novara: multe per ubriachezza molesta, droga, disturbo e commercio abusivo. La Hondius sbarca alle Canarie sotto controllo dell’Oms: quarantene, voli speciali e allarme sanitario dopo tre morti a bordo x.com