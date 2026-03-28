A Novara, la polizia locale ha intensificato i controlli nelle ultime settimane, portando a una serie di sanzioni e all’applicazione di provvedimenti di daspo. Le operazioni si sono concentrate su zone particolarmente frequentate, con l’obiettivo di garantire il rispetto del decoro urbano. La presenza delle forze dell’ordine in strada è stata costante e mirata, con l’obiettivo di reprimere comportamenti considerati dannosi per la città.

Settimana intensa di interventi a Novara: multe per ubriachezza molesta, droga, disturbo e commercio abusivo. Rafforzata la presenza nelle aree più critiche della città Controlli mirati, presenza costante sul territorio e tolleranza zero per i comportamenti che compromettono il decoro urbano. È questa la linea seguita dalla polizia locale di Novara, che nell’ultima settimana ha intensificato l’attività nelle aree più sensibili della città, senza trascurare il resto del territorio. Il bilancio degli interventi parla chiaro: una serie di operazioni che hanno portato a sanzioni, provvedimenti di allontanamento e anche una denuncia. In... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara, stretta della polizia locale: raffica di sanzioni e daspo in città

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