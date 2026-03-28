Stretta della polizia locale in città | raffica di sanzioni e daspo a Novara

La polizia locale di Novara ha intensificato i controlli sul territorio, emettendo numerose sanzioni e applicando il daspo in diverse situazioni. Le operazioni sono state concentrate su comportamenti che violano le norme sul decoro urbano, con pattugliamenti frequenti e controlli mirati in varie zone della città. La strategia adottata mira a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza pubblica.

Settimana intensa di interventi a Novara: multe per ubriachezza molesta, droga, disturbo e commercio abusivo. Rafforzata la presenza nelle aree più critiche della città Controlli mirati, presenza costante sul territorio e tolleranza zero per i comportamenti che compromettono il decoro urbano. È questa la linea seguita dalla polizia locale di Novara, che nell’ultima settimana ha intensificato l’attività nelle aree più sensibili della città, senza trascurare il resto del territorio. Il bilancio degli interventi parla chiaro: una serie di operazioni che hanno portato a sanzioni, provvedimenti di allontanamento e anche una denuncia. In... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Stretta della polizia locale in città: raffica di sanzioni e daspo a Novara Articoli correlati Incidenti a raffica e controlli della polizia locale a Verona: 4 feriti e tante sanzioniI controlli della polizia locale di Verona lungo le strade cittadine vanno avanti, così come gli interventi a causa di incidenti stradali. Leggi anche: Bici elettriche e minicar modificate: raffica di sequestri della polizia locale Tutti gli aggiornamenti su Stretta della Temi più discussi: Stretta sui monopattini ’truccati’. Pioggia di multe della Polizia locale. Poi le violazioni in zona stazione; Falò abusivi, stretta della Polizia Locale: interventi a Paolo VI. Le foto; Ritrovo di persone pericolose, spaccio e risse, stretta sui locali a Trento: sospesa la licenza ai titolari di due bar; Zona 30 Roma, arriva la stretta del Comune: controlli, dissuasori e autovelox. Taranto, operazione Alto Impatto: stretta della Polizia tra parcheggiatori abusivi, droga e immigrazione irregolareL’azione complessiva della Polizia si inserisce in una strategia più ampia di contrasto allo spaccio di droga, con un monitoraggio costante delle aree più a rischio. Dall’inizio dell’anno, l’attività ... giornaledipuglia.com Stretta su e-bike e monopattini elettrici, a Como tre mezzi sequestrati ieri e raffica di multeMulte e tre mezzi sequestrati nella sola giornata di ieri perché modificati per aumentare la velocità in modo illecito. Stretta della polizia locale di ... espansionetv.it I casi Galvagno e Amata sul tavolo della premier Meloni: “Stretta pure in Sicilia” - la Repubblica x.com WELFARE, LA STRETTA DELLA REGIONE: FONDI DA RESTITUIRE E COMMISSARI NEGLI ATS INADEMPIENTI Calabria, intervento su “Dopo di noi” e Fondo Caregiver: tutelati gli ambiti virtuosi, verifiche per chi ha speso ma fuori termine https://www.calabri - facebook.com facebook