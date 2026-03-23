Marco Bezzecchi 56, Jorge Martin 45, Pedro Acosta 42. Le prime due tappe del Mondiale MotoGP 2026 sono andate in archivio con un bilancio trionfale per l’Aprilia, che ha effettuato un evidente salto di qualità prestazionale diventando addirittura il punto di riferimento sui tracciati di Buriram e Goiania. Per trovare la prima Ducati in classifica generale bisogna scendere fino ai 37 punti di Fabio Di Giannantonio, mentre il campione in carica Marc Marquez è solo quinto con 34 punti. “In classifica primo e secondo nel Mondiale, mai successo, dunque io spero che sia una grandissima stagione. Domenica si corre in Texas, io sarò lì. Spero di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Max Biaggi: “Aprilia dominante nelle prime due gare. Non ho visto il solito Marquez”

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Una selezione di notizie su Max Biaggi

Temi più discussi: MotoGP: Valentino Rossi, Un film sui miei rivali? Propongo Biaggi; MotoGP 2026. Jorge Lorenzo sui rumor di mercato: Con Pedro Acosta nel team, Marc Marquez non avrà più quei due decimi di vantaggio. Pecco Bagnaia in Aprilia per tornare positivo; Quote GP Brasile MotoGP: scommesse e pronostico.

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