Napoli parla Milinkovic Savic | C' è una partita che rigiocherei Non mi aspettavo un tifo così

Il centrocampista ha commentato le sfide di questa stagione, sottolineando che ci sono state partite più complicate di altre. Ha anche espresso sorpresa per l’entusiasmo dei tifosi, dicendo di non aspettarsi un calore simile. Ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, le difficoltà si superano e c’è la volontà di andare avanti con determinazione.

“Le difficoltà ci sono state in questa stagione, qualcuna l’abbiamo sofferta un po’ di più, ma si superano. Fa parte del percorso di un campionato, anche se per noi sono state tante, quindi è stato un peccato. Comunque ritengo che abbiamo fatto grandi cose”. Così il portiere del Napoli Vanja.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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