Mattia Olivieri, baritono nato a Maranello, ha interpretato il ruolo di Figaro in diverse produzioni internazionali. Tra le sue esibizioni più note ci sono quelle al teatro alla Scala di Milano, a Vienna, Berlino, Parigi e Palermo. La sua carriera si concentra principalmente su questo personaggio, che ha portato sul palcoscenico in vari teatri e città europee. Olivieri ha accumulato esperienze in produzioni di rilievo, avvalendosi di un repertorio che include anche altri ruoli operistici.

Per Mattia Olivieri, baritono originario di Maranello, il ruolo di Figaro è ormai un cavallo di battaglia: lo ha portato in scena al teatro alla Scala di Milano, a Vienna, a Berlino, a Parigi e a Palermo. Come noi stessi abbiamo scritto, lui è certamente il Figaro per antonomasia. Eppure il "Barbiere di Siviglia" che andrà in scena (in prima assoluta) stasera alla Staatsoper di Amburgo, nel nord della Germania, sarà per lui un nuovo doppio debutto: Olivieri affronterà infatti un’inedita produzione, firmata dalla regista Tatjana Gürbaca, e per lui sarà anche la prima volta sul palco del celebre teatro tedesco. "Il Figaro rossiniano è un personaggio brillante e scanzonato, motore instancabile delle vicende del dramma – racconta Olivieri dalla Germania –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattia Olivieri. Figaro ad Amburgo

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