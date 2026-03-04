Il 20 marzo ad Amburgo si svolgerà un incontro di pugilato tra una campionessa IBF dei pesi piuma e la sua avversaria in un rematch molto atteso. La serata vedrà protagonisti atleti di alto livello che si sfideranno sul ring in una gara decisiva per la cintura IBF. L’evento attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguiranno con interesse la sfida tra le due combattenti.

Una serata di alto livello abbraccia la scena pugilistica di Hamburg, dove una campionessa IBF dei pesi piuma mette in gioco la cintura in un rematch atteso contro una challenger con notevole esperienza internazionale. L’evento promette scambi serrati, tattiche precise e una cornice storica per una sfida che incide sul proseguo del percorso iridato della divisione. nina meinke arriva dall’esperienza come campionessa in carica e difende la cintura contro dyana vargas, atleta proveniente dalla repubblica dominicana. L’incontro si svolge il 20 marzo e fa da testa di cartello al cartellone organizzato da Ringside Zone, presso il Fish Auction Hall, con la trasmissione in diretta in Germania su bildplus. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nina Meinke difende la cintura IBF il 20 marzo ad Amburgo

