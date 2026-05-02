Una mostra presenta lettere e foto inedite dei primi anni dei Beatles ad Amburgo, offrendo uno sguardo diretto su quel periodo. Tra i materiali esposti ci sono lettere scritte da Lennon, indirizzate al fratello di Paul, e immagini che ritraggono le lunghe notti dei concerti in città. La mostra permette di conoscere meglio le esperienze di quel periodo, senza filtri o interpretazioni.

? Cosa scoprirai Cosa scriveva Lennon nelle lettere private inviate al fratello di Paul?. Come hanno gestito le otto ore di concerti ogni notte?. Chi ha inventato il leggendario taglio di capelli moptop dei Beatles?. Perché Mike McCartney ha conservato per decenni questi documenti segreti?.? In Breve Mostra gratuita ad Amburgo dall'8 al 25 maggio nel festival Hafengeburtstag.. Mike McCartney ha donato lettere personali con contributi di Paul e John Lennon.. Le esibizioni tedesche duravano fino a otto ore con uso di stimolanti.. Stuart Sutcliffe e Pete Best sono documentati tramite foto e lettere private.. Dal 8 al 25 maggio l’esposizione di documenti rari e fotografie inedite dei Beatles a Amburgo rivelerà i segreti della band durante il periodo vissuto in Germania tra il 1960 e il 1962.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beatles ad Amburgo: mostra con lettere e foto inedite dei primi anni

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