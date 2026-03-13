Le Paralimpiadi sono quasi finite e non ce ne siamo accorti Tomirotti | È ora di farle con le Olimpiadi

Le Paralimpiadi stanno per concludersi, ma molti non si sono resi conto. Tomirotti ha affermato che è il momento di unirle alle Olimpiadi, evidenziando la differenza di copertura mediatica tra le due manifestazioni. Da sempre, le paralimpiadi ricevono meno attenzione, un problema che coinvolge aspetti culturali, organizzativi ed economici.

Da sempre le Paralimpiadi ricevono un'attenzione mediatica limitata rispetto alle Olimpiadi. Si tratta di un problema strutturale che si nutre di tanti fattori, culturali, organizzativi ed economici. Il commento dell'attivista Valentina Tomirotti a Fanpage.it: "Dovrebbero svolgersi insieme alle Olimpiadi, senza nessuna pausa. Così non c'è scambio culturale, né una reale inclusione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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