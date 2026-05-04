Elisa Mondelli ha partecipato di recente a una puntata di OA Focus, un programma disponibile sul canale YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha espresso di trovarsi al massimo della forma e ha parlato del suo sogno di partecipare alle Olimpiadi. Ha anche menzionato l’obiettivo di ottenere un riscatto con l’otto, la barca con cui gareggia.

Elisa Mondelli è stata la protagonista principale di una delle ultime puntate di OA Focus, visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 27enne nativa di Como fa parte della Nazionale italiana di canottaggio e negli ultimi anni ha contribuito alla grande crescita dell’otto femminile azzurro, arrivando a disputare una finale mondiale nel 2023 e soprattutto centrando un ottimo sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Ho iniziato canottaggio nel 2009, quindi tantissimi anni fa. Prima di fare canottaggio facevo sci, solo che logisticamente spostarsi da Como a Santa Caterina Valfurva non è tanto semplice. La mia famiglia si è sempre fatta in...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisa Mondelli: “Sono nel mio massimo. Sogno le Olimpiadi, vogliamo il riscatto con l’otto”

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