Mattarella | Le leggi non bastano contro le discriminazioni

Il presidente della Repubblica ha affermato che le leggi attuali non sono sufficienti a contrastare le discriminazioni e i pregiudizi presenti nella società. Nel suo intervento ha sottolineato come i comportamenti quotidiani contribuiscano a rafforzare o indebolire la democrazia, evidenziando la necessità di un impegno condiviso per promuovere il rispetto e l’uguaglianza. Ha inoltre evidenziato che, nonostante le norme esistenti, persistono atteggiamenti discriminatori che richiedono una risposta più efficace a livello culturale e sociale.

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