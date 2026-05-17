Mattarella e Meloni incontrano i feriti Proposta medaglia per l' eroe che ha bloccato El Koudri

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo l'aggressione avvenuta a Modena, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono andati a visitare i feriti in ospedale. Durante la visita, hanno espresso vicinanza alle persone coinvolte e si sono confrontati con il personale sanitario presente. Contestualmente, è stata proposta l'assegnazione di una medaglia a un cittadino che ha bloccato il sospettato, El Koudri. La visita si è svolta senza comunicati ufficiali, nel rispetto della privacy dei presenti.

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Il giorno dopo l'aggressione, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni decidono di andare insieme a Modena. I due si incontrano sulle piste dell'aeroporto di Bologna: "Grazie presidente, mi dispiace di averla fatta un po' ritardare", dice la premier che arriva direttamente dalla Grecia, dopo aver partecipazione all'Europe-Gulf Forum e modificato il viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era prevista un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica. I due leader visitano l'ospedale civile di Baggiovara dove sono ricoverati alcuni dei feriti travolti ieri a Modena dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri,  italiano di origini marocchine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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