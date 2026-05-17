Il giorno dopo l'aggressione avvenuta a Modena, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono andati a visitare i feriti in ospedale. Durante la visita, hanno espresso vicinanza alle persone coinvolte e si sono confrontati con il personale sanitario presente. Contestualmente, è stata proposta l'assegnazione di una medaglia a un cittadino che ha bloccato il sospettato, El Koudri. La visita si è svolta senza comunicati ufficiali, nel rispetto della privacy dei presenti.

Il giorno dopo l'aggressione, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni decidono di andare insieme a Modena. I due si incontrano sulle piste dell'aeroporto di Bologna: "Grazie presidente, mi dispiace di averla fatta un po' ritardare", dice la premier che arriva direttamente dalla Grecia, dopo aver partecipazione all'Europe-Gulf Forum e modificato il viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era prevista un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica. I due leader visitano l'ospedale civile di Baggiovara dove sono ricoverati alcuni dei feriti travolti ieri a Modena dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri, italiano di origini marocchine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella e Meloni incontrano i feriti. Proposta medaglia per l'eroe che ha bloccato El Koudri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena, chi è Luca Signorelli: l'eroe che ha fermato El Koudri, accolto da un'ovazione tra i feriti in ospedaleAll'ospedale di Baggiovara di Modena arriva Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare Salim El Koudri e la gente in attesa di Mattarella e...

Meloni a Modena abbraccia il cittadino che ha bloccato Salim El Koudri: «Così una vita normale diventa esempio, grazie Luca»«Ciò che rende eroica una persona normale è l’istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio».

Terrore a Modena, Mattarella e Meloni incontrano i feriti in ospedale x.com

Mattarella e Meloni incontrano i feriti. Proposta medaglia per l'eroe che ha bloccato El KoudriIl giorno dopo l'aggressione, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni decidono di andare insieme a Modena. I due si incontrano sulle piste ... iltempo.it

Spuntano nuovi video sull'eroe Luca: a salvarlo dall'aggressore sarebbero stati dei ragazzi stranieri. Dopo le decine di interviste rilasciate pochi minuti dopo la tragedia, oggi ha sviato le domande di Mattarella su chi lo ha aiutato. Legittimo chiedersi: eroe o ec reddit

Mattarella e Meloni a Modena e Bologna per incontrare i feriti. Applausi per l'uomo che ha fermato El KoudriIl capo dello Stato e la premier hanno deciso di portare la vicinanza delle istituzioni alle vittime del gravissimo investimento di ieri a Modena. Il presidente della regione Emilia-Romagna De Pascale ... ilfoglio.it