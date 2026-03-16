Achille Lauro dai feriti di Crans-Montana la visita in ospedale del cantante ai ragazzi ricoverati | È speciale

Achille Lauro ha visitato ieri i ragazzi feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, ora ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Il cantante si è recato in ospedale per incontrare i giovani, portando con sé un messaggio di vicinanza e solidarietà. La visita si è svolta senza dichiarazioni pubbliche, e Lauro ha espresso un gesto di supporto ai ragazzi in cura.

Achille Lauro ha fatto visita ieri ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Il cantante, che questa sera si esibirà al Forum di Assago nel primo di due concerti milanesi del tour nei palazzetti, sul palco di Sanremo aveva anche cantato la sua 'Perdutamente' in omaggio alle vittime della strage. «Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro» racconta l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, postando sui suoi profili social la foto dell'incontro in cui sono presenti anche diversi operatori sanitari che assistono i ragazzi ricoverati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Achille Lauro dai feriti di Crans-Montana, la visita in ospedale del cantante ai ragazzi ricoverati: «È speciale» Articoli correlati Crans Montana, Achille Lauro fa visita ai ragazzi ricoverati al NiguardaAchille Lauro ha fatto visita, questa mattina, ai ragazzi ancora ricoverati al Niguarda, a Milano, per le ferite riportate nell’incendio di Capodanno... Crans-Montana, la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi»Un mese dopo la tragedia, e un giorno dopo la notizia arrivata dalla Svizzera della morte all’ospedale di Zurigo di un diciottenne rimasto ferito... Achille Lauro omaggerà le vittime di Crans Montana a Sanremo Tutti gli aggiornamenti su Achille Lauro Temi più discussi: Achille Lauro, lacrime a Sanremo per l'omaggio ai ragazzi di Crans Montana: Spero la mia musica abbia confortato; Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo: 3 feriti, in ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli. Chiusa...; Incendio di Crans Montana, ancora cinque ragazzi ricoverati al Niguarda. Due saranno dimessi prima di Pasqua; Achille Lauro incontra il Calcio Padova all'Euganeo (in attesa del concerto nel 2027) VIDEO. Achille Lauro dai feriti di Crans-Montana, la visita in ospedale del cantante ai ragazzi ricoverati: «È speciale»Achille Lauro ha fatto visita ieri ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Il cantante, ... msn.com Crans Montana, Achille Lauro fa visita ai ragazzi ricoverati al NiguardaAchille Lauro ha fatto visita, questa mattina, ai ragazzi ancora ricoverati al Niguarda, a Milano, per le ferite riportate nell'incendio di Capodanno a Le ... lapresse.it Achille Lauro al Niguarda dai feriti di Crans-Montana. La visita dopo l'omaggio a Sanremo. 'Avevano il desiderio di conoscerlo' #ANSA - facebook.com facebook Achille Lauro e Fiorentina-Inter, piano straordinario per l’accesso al concerto x.com