Auto sulla folla a Modena Mattarella e Meloni visitano i feriti Ai medici | Grazie per ciò che fate
Nella giornata del 17 maggio 2026, il Capo dello Stato e la Presidente del Consiglio hanno visitato i feriti in due ospedali emiliani, l'ospedale Baggiovara di Modena e l'ospedale Maggiore di Bologna. Durante le visite, si sono soffermati a parlare con i medici e il personale sanitario, esprimendo gratitudine per il loro lavoro. L'incidente con l'auto che ha coinvolto una folla si è verificato a Modena, causando numerosi feriti.
(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2026 Il Capo dello Stato e la Presidente del Consiglio si sono recati all'Ospedale Baggiovara di Modena e all'Ospedale Maggiore di Bologna, per visitare le persone rimaste ferite. Otto in tutto, ma 4 gravi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Auto sulla folla a Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti. Ai medici: Grazie per ciò che fate
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