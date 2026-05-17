Auto sulla folla a Modena Mattarella e Meloni visitano i feriti Ai medici | Grazie per ciò che fate

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 17 maggio 2026, il Capo dello Stato e la Presidente del Consiglio hanno visitato i feriti in due ospedali emiliani, l'ospedale Baggiovara di Modena e l'ospedale Maggiore di Bologna. Durante le visite, si sono soffermati a parlare con i medici e il personale sanitario, esprimendo gratitudine per il loro lavoro. L'incidente con l'auto che ha coinvolto una folla si è verificato a Modena, causando numerosi feriti.

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(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2026 Il Capo dello Stato e la Presidente del Consiglio si sono recati all'Ospedale Baggiovara di Modena e all'Ospedale Maggiore di Bologna, per visitare le persone rimaste ferite. Otto in tutto, ma 4 gravi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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