Linda strega la giuria di San Casciano con un suo brano inedito

Linda Spandri, musicista, cantautrice e scrittrice di Mandello del Lario, ha recentemente conquistato la giuria di San Casciano con un brano inedito. La sua performance ha ricevuto il riconoscimento in un contesto dedicato alla musica e alla creatività. Questo risultato si aggiunge a una serie di successi ottenuti dalla artista nel corso degli ultimi mesi.