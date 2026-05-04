Linda strega la giuria di San Casciano con un suo brano inedito
Linda Spandri, musicista, cantautrice e scrittrice di Mandello del Lario, ha recentemente conquistato la giuria di San Casciano con un brano inedito. La sua performance ha ricevuto il riconoscimento in un contesto dedicato alla musica e alla creatività. Questo risultato si aggiunge a una serie di successi ottenuti dalla artista nel corso degli ultimi mesi.
Un altro riconoscimento per Linda Spandri. La musicista, cantautrice e scrittrice mandellese ha ottenuto un nuovo e prestigioso traguardo grazie alla sua musica.Lo scorso febbraio, con il premio per il miglior brano inedito, al Firenze Festival le era stata assegnata una borsa di studio che dava.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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