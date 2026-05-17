Matera 1933 | Nico Taratufolo resta club manager per il progetto 2026 27

Nel 1933 a Matera, Nico Taratufolo resta nel ruolo di club manager per il progetto 202627. La sua presenza si inserisce in un contesto di rinnovamento della gestione sportiva del club e riguarda direttamente le attività del settore giovanile. Tra i compiti di Taratufolo ci sono l’organizzazione delle attività quotidiane, il coordinamento tra la dirigenza e lo staff tecnico, e la supervisione delle iniziative rivolte ai giovani calciatori. La sua permanenza si lega alle strategie di sviluppo a lungo termine del club.

? Punti chiave Come influirà la nuova gestione sul settore giovanile del club?. Quali sono i compiti specifici di Taratufolo tra dirigenza e campo?. Perché la società ha scelto la continuità invece di un nuovo profilo?. Come cambierà l'organizzazione per sostenere le ambizioni della presidenza?.? In Breve Michele Motta conferma la strategia nata tre anni fa dalla seconda categoria.. Il ruolo coordina squadra e settore giovanile per la stagione 202627.. L'obiettivo è consolidare l'identità territoriale dopo la promozione in Eccellenza.. La gestione mira a creare un ecosistema unico tra tecnici e dirigenti.. Il Matera 1933 conferma Nico Taratufolo come club manager per la stagione 20262027, consolidando un percorso iniziato tre anni fa con l’obiettivo di risalire le gerarchie del calcio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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