Ospedaletti progetto 2026 27 | Luccisano resta alla guida tecnica

A Ospedaletti, il progetto sportivo per il 202627 vede ancora alla guida tecnica il responsabile attuale. La squadra si prepara a un nuovo ciclo, con un mix di giocatori giovani e veterani. Tra i profili più noti ci sono alcuni nati nel 2008, che hanno avuto un ruolo centrale nella stagione appena conclusa. La formazione si concentra sulla crescita dei talenti e sull’esperienza dei giocatori più esperti.

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? Domande chiave Come farà il mix tra giovani e veterani a garantire risultati?. Quali sono i profili nati nel 2008 che hanno svoltato la stagione?. Perché la dirigenza ha scelto la continuità invece del cambio tecnico?. Come gestirà Luccisano il ritorno dei giocatori chiave dopo gli infortuni?.? In Breve Presidente Luca Barbagallo e Giorgio Bordero sostengono il progetto sportivo locale.. Valorizzazione di giovani talenti nati nel 2008 per la prima squadra.. Obiettivo stagionale raggiunto con diverse giornate di anticipo sul torneo.. Pianificazione per il campionato 20262027 basata su mix giovani ed esperti.. A Ospedaletti, a poche ore dall’ultima sfida di campionato, la società orange ha già avviato i lavori per la stagione 20262027 confermando alla guida tecnica Fabio Luccisano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedaletti, progetto 2026/27: Luccisano resta alla guida tecnica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mandarina Duck MD20 Nera: guida alla borsa tecnica Trincia forestale: guida tecnica alla scelta tra trattore, minipala ed escavatoreLa trincia forestale è una delle attrezzature più versatili per la gestione di boschi, aree verdi, bordi stradali e corridoi infrastrutturali. Si parla di: Ospedaletti accelera sui cantieri: oltre 5 milioni di lavori tra ciclabile, farmacia comunale e spiagge. Cimiotti: Porto? Obiettivo gara nel 2027. Occhiuto mostra sui social l’area del nuovo ospedale di Cosenza: Ora il progetto c’è e nascerà quiRoberto Occhiuto mostra sui social l’area del nuovo ospedale di Cosenza: progetto da 811 posti letto vicino all’Università della Calabria, lavori in avvio nei prossimi mesi ... ilmetropolitano.it Nuovo ospedale di Piacenza, il progetto a Palazzo Mercanti il 18 maggioNuovo ospedale di Piacenza, l'azienda sanitaria tornerà nel'aula consiliare di Palazzo Mercanti il 18 maggio per presentare l'esito del lavoro svolto ... piacenzasera.it