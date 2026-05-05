A Sassello, il sindaco ha annunciato la volontà di mantenere la continuità amministrativa attraverso la nomina di due nuovi assessori, scelti per sostituire i membri usciti dall'esecutivo. La decisione avviene in un momento di transizione, con particolare attenzione all’esperienza di alcuni componenti della giunta precedente. La composizione della squadra amministrativa riflette un cambiamento limitato, finalizzato a garantire stabilità nel governo locale.

? Cosa scoprirai Chi sono i due nuovi profili scelti per sostituire gli assessori?. Come influirà l'esperienza di Marina Lombardi sulla nuova giunta?. Perché l'insediamento ufficiale dipende ora dal via libera della Prefettura?. Quali sfide concrete dovrà affrontare la nuova maggioranza di Scasso?.? In Breve Sabrina Vernero, Italo Caviglia e Adelmo Dabove hanno rassegnato le dimissioni dagli incarichi.. Bruno De Felice e Marina Lombardi sono i nuovi candidati per la giunta.. L'insediamento ufficiale dipende dal nulla osta formale della Prefettura.. Marina Lombardi porta esperienza politica come ex sindaco del comune di Stella.. Il sindaco Gian Marco Scasso punta alla continuità amministrativa a Sassello dopo il Consiglio Comunale di ieri, puntando su nuovi assessori per ricompattare la giunta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassello, Scasso punta alla continuità: nuovi nomi per la Giunta

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