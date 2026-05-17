Inchiesta Matarrese la nota della società | Sequestro azioni per preservare valore dell' azienda

La società Matarrese spa ha diffuso una nota in cui spiega che il sequestro delle sue azioni è stato deciso per tutelare il valore dell’azienda. La comunicazione è arrivata tramite il proprio avvocato, che ha confermato l’intervento legale in risposta alle notizie sulle indagini in corso da parte della Procura. Queste indagini coinvolgerebbero anche la società stessa e alcuni dei suoi rappresentanti. Le verifiche sono attualmente in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli pubblici.

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