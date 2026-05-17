Inchiesta Matarrese la nota della società | Sequestro azioni per preservare valore dell' azienda
La società Matarrese spa ha diffuso una nota in cui spiega che il sequestro delle sue azioni è stato deciso per tutelare il valore dell’azienda. La comunicazione è arrivata tramite il proprio avvocato, che ha confermato l’intervento legale in risposta alle notizie sulle indagini in corso da parte della Procura. Queste indagini coinvolgerebbero anche la società stessa e alcuni dei suoi rappresentanti. Le verifiche sono attualmente in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli pubblici.
La Matarrese spa, attraverso il proprio difensore, l'avvocato Domenico Di Terlizzi, interviene in merito alle notizie diffuse in questi giorni, che si riferiscono alle indagini, in corso da parte della Procura, che riguarderebbero anche la società e che vedono coinvolti alcuni esponenti della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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