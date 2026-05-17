La situazione della Massese continua a suscitare preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, mantenendo alta l’attenzione sulla squadra locale. Le vicende recenti hanno generato discussioni e tensioni all’interno del movimento calcistico cittadino, che segue con apprensione gli sviluppi del club. La questione rimane al centro delle conversazioni, con molte persone che cercano di capire quali siano le prossime mosse da parte delle autorità sportive e amministrative coinvolte.

La situazione della Massese continua a lasciare strascichi e riflessioni in tutto l’ambiente calcistico cittadino. Dopo la retrocessione in Promozione e le incertezze sul futuro, il clima che si respira tra le società del territorio è fatto soprattutto di preoccupazione e senso di vuoto per quella che resta, storicamente, la principale realtà sportiva della città. A sottolinearlo è anche Federico Battaglia, allenatore del Romagnano, che evidenzia il peso simbolico della Massese nel contesto locale: "Per chi segue il calcio a Massa la Massese rappresenta la squadra della città, quindi c’è sempre rammarico. Se dovesse sparire o ripartire dalla Terza Categoria sarebbe un problema serio per il movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese C’è preoccupazione per il futuro. Una ferita che fa male all’intero movimento

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