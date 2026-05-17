Martinez a tutto tondo | L’Inter è il sogno di un bambino Qui sono maturato cerco sempre di imparare qualcosa da Sommer
Martinez ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza calcistica durante l’ultimo numero del programma di bordo stagionale. Ha descritto il suo rapporto con l’Inter come un sogno d’infanzia e ha spiegato di essere cresciuto nel club, cercando di apprendere anche da compagni di squadra come Sommer. Le sue parole si sono concentrate sul percorso personale e sulle relazioni all’interno della squadra, senza entrare in dettagli specifici su altri aspetti o eventi.
di Francesco Aliperta Martinez, intervistato nell’ultimo Matchday Programme stagionale, ha parlato così della sua carriera, di Sommer e dell’Inter. In occasione della grande festa scudetto a San Siro, l’ultimo Matchday Programme stagionale dell’ Inter ha dedicato un ampio spazio a Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo ha tracciato un bilancio della sua prima, trionfale stagione in nerazzurro sotto la guida di Cristian Chivu, culminata con la conquista del Double tra campionato e Coppa Italia. SULLA SUA CRESCITA – «Sicuramente sono maturato a livello caratteriale: sono più tranquillo e riesco a capire meglio i momenti delle partite, ho più consapevolezza». 🔗 Leggi su Internews24.com
Sullo stesso argomento
Inter, porte girevoli: Martinez in uscita, Vicario sempre in pole. Ma Sommer può restareL’idea è in cantiere da tempo e sta prendendo piede giorno dopo giorno, anche se ovviamente prima c’è da pensare allo scudetto.
Bisseck a tutto tondo: «Essere all’Inter è un sogno ed è il posto giusto per me. Vi racconto un aneddoto sul mio arrivo e Simone Inzaghi…»di Redazione Inter News 24LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Bisseck, intervistato ai microfoni di Kicker, ha parlato così della sua vita, del...
Floricoltura Canciani . . Finalmente è ora di fare l’orto! Le giornate si allungano, il sole si fa sentire… e torna la voglia di coltivare, piantare e raccogliere con le proprie mani Da noi trovi tutto per iniziare al meglio il tuo orto: Le prime piantine da orto son - Facebook facebook