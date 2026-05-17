Martinez ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza calcistica durante l’ultimo numero del programma di bordo stagionale. Ha descritto il suo rapporto con l’Inter come un sogno d’infanzia e ha spiegato di essere cresciuto nel club, cercando di apprendere anche da compagni di squadra come Sommer. Le sue parole si sono concentrate sul percorso personale e sulle relazioni all’interno della squadra, senza entrare in dettagli specifici su altri aspetti o eventi.

di Francesco Aliperta Martinez, intervistato nell’ultimo Matchday Programme stagionale, ha parlato così della sua carriera, di Sommer e dell’Inter. In occasione della grande festa scudetto a San Siro, l’ultimo Matchday Programme stagionale dell’ Inter ha dedicato un ampio spazio a Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo ha tracciato un bilancio della sua prima, trionfale stagione in nerazzurro sotto la guida di Cristian Chivu, culminata con la conquista del Double tra campionato e Coppa Italia. SULLA SUA CRESCITA – «Sicuramente sono maturato a livello caratteriale: sono più tranquillo e riesco a capire meglio i momenti delle partite, ho più consapevolezza». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Martinez a tutto tondo: «L’Inter è il sogno di un bambino. Qui sono maturato, cerco sempre di imparare qualcosa da Sommer»

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