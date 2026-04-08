L'Inter sta lavorando a un cambio nel settore portieri, con la possibile partenza di Martinez e l'interesse per Vicario, che al momento sembra essere la prima scelta. Tuttavia, c’è anche la possibilità che Sommer possa rimanere in rosa, creando un’incertezza sulla futura composizione della rosa. La società nerazzurra sta valutando varie opzioni per rafforzare il reparto tra le porte.

L’idea è in cantiere da tempo e sta prendendo piede giorno dopo giorno, anche se ovviamente prima c’è da pensare allo scudetto. L’Inter, in estate, investirà su due portieri. Uno sostituirà Sommer, in scadenza a giugno e alle ultime partite in nerazzurro, l’altro Josep Martinez, 27 anni, preso due estati fa per 15 milioni e ora a rischio taglio. La situazione legata allo svizzero è storia nota. A giugno dovrebbe salutare l’Inter dopo tre stagioni. Il contratto è in scadenza, viaggia verso i 38 anni e non farà il titolare. I piani alti sono sempre dell’idea di proporgli un rinnovo a cifre più basse per farlo restare come secondo portiere, dietro a un altro da acquistare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, porte girevoli: Martinez in uscita, Vicario sempre in pole. Ma Sommer può restare

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