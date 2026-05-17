Martina-Paganese 0-1

Oggi si è disputata la partita tra Martina e Paganese, conclusa con la vittoria di quest’ultima per 1-0. Al termine dell’incontro, sono stati calcolati i coefficienti necessari per i ripescaggi delle squadre che sono arrivate in finale. Questi coefficienti serviranno a determinare le posizioni nelle classifiche di ripescaggio, escludendo alcune squadre che erano già state eliminate in precedenza. I risultati di questa partita influenzeranno le classifiche e le possibilità di accesso alle fasi successive del torneo.

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Coefficienti al fine dei ripescaggi relativi alle squadre oggi finaliste (da depennare le le perdenti) La graduatoria ad oggi Teramo (F) 2,18 Lentigione (D) 2,15 Ligorna (A) 2,12 Nissa (I) 1,97 Reggina (I) 1,94 Piacenza (D) 1,88 Prato (E) 1,85 Martina (H) 1,82 Casatese Merate (B) 1,79 Legnago (C) 1,79 Chievo (B) 1,76 Clodiense (C) 1,76 Trastevere (G) 1,76 Paganese (H) 1,71 Seravezza (E) 1,68 Varese (A) 1,65 Brian Lignano (C) 1,65 Este (C) 1,62 Monastir (G) 1,56 Notaresco (F) 1,5 L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina-Paganese 0-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SERIE D | MANFREDONIA-PAGANESE 3-1 Sullo stesso argomento Sassuolo-Lecce, Casarano-Union Brescia, Martina-Paganese CalcioNella giornata che celebra il caos organizzativo della lega calcio di serie A (cinque partite a mezzogiorno e come ci si è arrivati) si gioca la... Paganese-Martina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie DOggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Marcello Torre” di Pagani (Salerno) sarà in programma il big match tra Paganese-Martina, valevole per la 28. Martina in finale: Nardò battuto 2-1, ora c'è la Paganese x.com Martina da finale: il Tursi trascina i biancazzurri, ora c’è la PaganeseMartina-Nardò 2-1: i biancazzurri vincono al Tursi e conquistano la finale playoff contro la Paganese. Decidono D’Arcangelo e De Angelis. pugliapress.org Martina-Paganese 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Martina-Paganese di Domenica 17 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net