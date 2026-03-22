Paganese-Martina streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Oggi alle 15 allo stadio “Marcello Torre” di Pagani si gioca il match tra Paganese e Martina, valido per la 28ª giornata di Serie D. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e sarà disponibile anche in streaming gratuito. I tifosi potranno seguire l’incontro tra le due squadre che si sfidano in questa fase del campionato.

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Marcello Torre” di Pagani (Salerno) sarà in programma il big match tra Paganese-Martina, valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie D (girone H), che vede in classifica rispettivamente le due squadre al terzo e secondo posto con 52 e 50 punti. Sarà una sfida dal peso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Monopoli-Catania: streaming gratis e diretta tv in chiaro?. Palermo-Manchester City, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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