Martina-Paganese 0-1 Calcio

La Paganese ha battuto il Martina Franca con il risultato di 1-0, conquistando così la vittoria nei playoff di Serie D nel girone H. La rete decisiva è arrivata nel secondo tempo, permettendo alla squadra campana di accedere alla valutazione dei coefficienti nella fase nazionale, che determina eventuali ripescaggi. La partita si è svolta in trasferta e ha concluso la fase playoff con questa vittoria, portando la Paganese a un passo da eventuali opportunità di promozione.

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La Paganese ha espugnato Martina Franca e ga vinto i playoff di serie D gironevH. Nel secondo tempo la rete dei campani che accedono alla valutazione dei coefficienti nella fase nazionale per gli eventuali ripescaggi. Coefficienti al fine dei ripescaggi relativi alle squadre oggi finaliste (in aggiornamento) La graduatoria ad oggi Teramo (F) 2,18 Ligorna (A) 2,12 Nissa (I) 1,97 Reggina (I) 1,94 Piacenza (D) 1,88 Prato (E) 1,85 Casatese Merate (B) 1,79 Legnago (C) 1,79 Chievo (B) 1,76 Clodiense (C) 1,76 Trastevere (G) 1,76 Paganese (H) 1,71 Seravezza (E) 1,68 Brian Lignano (C) 1,65 Este (C) 1,62 Monastir (G) 1,56 L'articolo Martina-Paganese 0-1 Calcio proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina-Paganese 0-1 Calcio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SERIE D | MANFREDONIA-PAGANESE 3-1 Sullo stesso argomento Sassuolo-Lecce, Casarano-Union Brescia, Martina-Paganese CalcioNella giornata che celebra il caos organizzativo della lega calcio di serie A (cinque partite a mezzogiorno e come ci si è arrivati) si gioca la... Leggi anche: La finale playoff del girone sarà Martina-Paganese Calcio serie D Martina in finale: Nardò battuto 2-1, ora c'è la Paganese x.com Martina da finale: il Tursi trascina i biancazzurri, ora c’è la PaganeseMartina-Nardò 2-1: i biancazzurri vincono al Tursi e conquistano la finale playoff contro la Paganese. Decidono D’Arcangelo e De Angelis. pugliapress.org Martina-Paganese 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Martina-Paganese di Domenica 17 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net