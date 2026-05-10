La finale playoff del girone sarà Martina-Paganese Calcio serie D
La finale playoff del girone H di serie D si giocherà tra Martina e Nardò. Nella semifinale, la partita tra Città di Fasano e Paganese si è conclusa con il risultato di 1-2, mentre quella tra Martina e Nardò si è conclusa 2-1. Questi risultati portano le due squadre a sfidarsi nella finalissima per la promozione.
Città di Fasano-Paganese 1-2, Martina-Nardò 2-1. Sarà Martina-Nardò la finale playoff del girone H di serie D. La vincente accederà alla fase nazionale. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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