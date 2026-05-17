Marsiglia è finita con Benatia | l’ex Juve non è più il direttore sportivo ecco il comunicato e le sue parole
L’Olympique Marsiglia ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con Mehdi Benatia, che ricopriva il ruolo di direttore sportivo. Dopo due anni, l’ex giocatore di Juventus e altri club lascia la società, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’addio. Il club ha pubblicato un comunicato e le parole di Benatia, confermando la separazione. La notizia rappresenta un cambiamento importante nello staff tecnico e dirigenziale della squadra francese.
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