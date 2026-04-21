Il Pisa ha comunicato ufficialmente la separazione con il direttore sportivo, che non ricopre più il suo ruolo nel club toscano. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli pubblicati. La notizia conferma la fine dell’incarico di Vaira all’interno dell’organigramma della squadra. Non sono stati forniti motivi specifici per questa scelta da parte del club.

Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera contro il Como: Zanetti può avere un ruolo chiave nella trattativa Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Indagine escort Milano, emergono le intercettazioni! Coinvolti una cinquantina di giocatori di Serie A e piloti di Formula 1, spunta un caso di gravidanza Infortunio Bernardeschi, l’esito ufficiale degli...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa, ufficiale la separazione con Davide Vaira: non è più il direttore sportivo dei toscani! Il comunicato e tutti i dettagli

Notizie correlate

Il Pisa cambia in dirigenza: ufficiale l’addio del direttore sportivo Davide VairaPISA – Le strade del Pisa Sporting Club e di Davide Vaira si separano ufficialmente.

Pisa Sporting Club: Davide Vaira non è più il direttore sportivo"Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: UFFICIALE - Davide Vaira non è più il direttore sportivo del Pisa, il comunicato.

Pisa, Vaira non è più il direttore sportivo: decisione a sorpresaPisa, 21 aprile 2026 – Un fulmine a ciel sereno. Davide Vaira non è più il direttore sportivo del Pisa. Una notizia per niente attesa, ma che la società ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale ... lanazione.it

Pisa Sporting Club: Davide Vaira non è più il direttore sportivoIl Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. La proprietà, i dirigenti e tutto il club, augurandogli il meglio per il ... pisatoday.it